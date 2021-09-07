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Abenteuer Leben täglich

Badezimmer-Gadgets

Kabel EinsFolge vom 07.09.2021
Badezimmer-Gadgets

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.09.2021: Badezimmer-Gadgets

42 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12

Laura Rosenberger testet Produkte, die den Aufenthalt im Badezimmer angenehmer machen sollen und laut Hersteller ein Problemlöser sind oder einen Mehrwert bieten. Welche Gadgets sind tatsächlich lohnenswert? Und: Zum Gartenhaus in einem Tag

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