Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.09.2021: Badezimmer-Gadgets
42 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12
Laura Rosenberger testet Produkte, die den Aufenthalt im Badezimmer angenehmer machen sollen und laut Hersteller ein Problemlöser sind oder einen Mehrwert bieten. Welche Gadgets sind tatsächlich lohnenswert? Und: Zum Gartenhaus in einem Tag
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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