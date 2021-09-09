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Abenteuer Leben täglich

Das Quäntchen mehr Geschmack: Mediterrane Küche

Kabel EinsFolge vom 09.09.2021
Das Quäntchen mehr Geschmack: Mediterrane Küche

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.09.2021: Das Quäntchen mehr Geschmack: Mediterrane Küche

42 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12

Lilly Schumann, eine der besten Köchinnen Münchens, zeigt, wie sie drei beliebten Gerichten vom Mittelmeer "das Quäntchen mehr Geschmack" gibt: Welches i-Tüpfelchen macht Cevapcici besonders lecker? Mit welchen einfachen Kniffen gelingen Moussaka und Miesmuscheln am besten? Die 34-Jährige verrät ihre Tipps für zuhause.

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