Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Das Sandwich-Duell: Frau gegen Mann
42 Min.Ab 12
Heute tritt Josh Jabs im Sandwich-Duell mit viel leckerem Fleisch gegen Business-Lady Lydia Geldmacher an. Sie mag es hingegen gern leicht und lecker. Wer am Ende das Rennen macht und die meisten Punkte einfährt, entscheidet die Jury in einer Blindverkostung.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
