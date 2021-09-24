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Abenteuer Leben täglich

Felis Feierabend-Gerichte

Kabel EinsFolge vom 24.09.2021
Felis Feierabend-Gerichte

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.09.2021: Felis Feierabend-Gerichte

41 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12

Den ganzen Tag in der Arbeit und am Abend noch in die Küche stellen? Und dann auch noch die große Frage: Was koche ich überhaupt? Die Profi-Köchin Felicitas Then hat nicht nur ein paar richtig gute Ideen, sondern schafft es auch, dass es schnell geht und richtig lecker ist.

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