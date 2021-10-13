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Abenteuer Leben täglich

Die Fast Food-Hacker: Steak-Sandwich

Kabel EinsFolge vom 13.10.2021
Die Fast Food-Hacker: Steak-Sandwich

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.10.2021: Die Fast Food-Hacker: Steak-Sandwich

42 Min.Folge vom 13.10.2021Ab 12

Fast Food-Hacker Mergim bekommt heute eine neue Partnerin an die Seite: TV-Köchin Felicitas Then, die sich auf ihren kulinarischen Reisen schon durch die halbe Welt probiert hat. Gemeinsam versuchen sie, hinter den leckeren Geschmack des Philly-Cheesesteak Sandwichs zu kommen. Ob sie es schaffen, alle Zutaten herauszuschmecken und das Steaksandwich originalgetreu nachzukochen?

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