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Abenteuer Leben täglich

Top 5 Dinge, die die Welt braucht - Alltag

Kabel EinsFolge vom 15.10.2021
Top 5 Dinge, die die Welt braucht - Alltag

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.10.2021: Top 5 Dinge, die die Welt braucht - Alltag

42 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 12

"Abenteuer Leben" testet Gadgets, die in anderen Ländern massenhaft 5 Sterne Bewertungen absahnen und echte Verkaufsschlager im Netz sind. Doch was hat es mit einem Shouting Jar oder einem soundsensitiven Shirt auf sich? Und: Achims Küchentricks - Huhn

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