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Abenteuer Leben täglich

Supermarkt-Lieferdienste im Test

Kabel EinsFolge vom 21.10.2021
Supermarkt-Lieferdienste im Test

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.10.2021: Supermarkt-Lieferdienste im Test

42 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12

Dirk Hoffmann und Julia Dachs nehmen Supermarkt-Bringdienste ganz genau unter die Lupe. Wo geht es am schnellsten? Wer bietet das größte Schnäppchen? Und halten die Geschäfte wirklich das, was sie versprechen? Außerdem: Imbissbudencheck Wien

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