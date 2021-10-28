Auf Schnäppchenjagd mit Ramschkönig WalzerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.10.2021: Auf Schnäppchenjagd mit Ramschkönig Walzer
43 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 12
Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet die Aktionswaren-Messe iaw in Köln endlich wieder ihre Pforten. Unter den Fachbesuchern befindet sich auch Alex Walzer. Er hat es mit seinem "Rambazambamarkt" in Bad Gandersheim zu nationaler Bekanntheit gebracht. Der selbsternannte Ramschkönig hat einen langen Einkaufszettel. "Abenteuer Leben" hat ihn beim Einkaufen begleitet; zudem verrät Alex seine bestbewährten Verhandlungstricks. Und: Comeback des Bubbletea-Hypes
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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