Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.11.2021: Thema u. a.: Sidycheck Instagram Wraps
42 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 12
Auf Instagram gibt es jede Menge Fotos und Videos von Food-Bloggern. Diesmal hat Sidy den #wraps mal genauer unter die Lupe genommen. Dabei holt er sich Rezeptunterstützung von der Food-Bloggerin Bianca Zapatka. Sie weiß genau, wie der perfekte Wrap-Teig gelingt und kennt noch so einige andere Zubereitungstricks.
