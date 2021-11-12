Top X Schweizer WurstspezialitätenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.11.2021: Top X Schweizer Wurstspezialitäten
42 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Es geht um die Wurst, die besonders gute Bratwurst der Schweizer Metzgerfamilie Wetter: Gehaltvolle Gin-Tonic-Bratwurst, milde Milch-Eis-Flocken-Bratwurst oder Nachtisch-Schoki-Bratwurst sind verrückte Kreationen des Appenzeller Metzgers, die man unbedingt probieren sollte. "Abenteuer Leben" war vor Ort.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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