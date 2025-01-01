Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Die Reparatur-Champions - geht nicht, gibt`s nicht!

Thema u. a.: Die Reparatur-Champions - geht nicht, gibt`s nicht!

96 Min.Ab 12

Wer kennt das nicht: Kaum ist die Garantie oder Gewährleistung abgelaufen, gehen die Elektrogeräte kaputt und die Reparatur vom Fachmann ist viel zu teuer! Deshalb zeigt Profi-Handwerker Franz Kölbl, wie man mit handelsüblichem Werkzeug und einfachen Anleitungen aus dem Internet die Sache selbst in die Hand nehmen kann. Und: Die besten Truckerinnen weltweit / Kenny baut - Palettenküche

