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Abenteuer Leben täglich

Grillkohletest mit Ruhrpottgriller David

Kabel EinsFolge vom 19.08.2021
Grillkohletest mit Ruhrpottgriller David

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.08.2021: Grillkohletest mit Ruhrpottgriller David

42 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12

David Nöcker aus dem Ruhrpott ist in der deutschen BBQ-Szene ein Star, seine Meinung zählt. Für "Abenteuer Leben" testet der Grill-Experte verschiedene Kohlesorten: Holzkohlebriketts, gestückelt oder in Würfelform. Welche Glut ist am besten für das Grillgut?

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