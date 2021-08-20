Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.08.2021: Hotelärger
43 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12
Manchmal bleibt der Ärger im Hotelurlaub nicht aus: Sei es, weil Gäste oder Zimmernachbarn sich danebenbenehmen oder das Hotel zu wünschen übrig lässt. Welche sind die häufigsten Gründe für Beschwerden und welche Rechte hat man als Hotelgast und was ist verboten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins