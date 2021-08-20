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Abenteuer Leben täglich

Hotelärger

Kabel EinsFolge vom 20.08.2021
Hotelärger

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.08.2021: Hotelärger

43 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12

Manchmal bleibt der Ärger im Hotelurlaub nicht aus: Sei es, weil Gäste oder Zimmernachbarn sich danebenbenehmen oder das Hotel zu wünschen übrig lässt. Welche sind die häufigsten Gründe für Beschwerden und welche Rechte hat man als Hotelgast und was ist verboten?

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