Do it yourself - HolzterrasseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.09.2021: Do it yourself - Holzterrasse
41 Min.Folge vom 08.09.2021Ab 12
Saschas alte Steinterrasse soll verschwinden und modernen neuen Holzdielen weichen. Gemeinsam mit DiY-Experte Tommo möchte er das Projekt in Angriff nehmen und so viel wie möglich selbst gestalten. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die 30 qm große Fläche ist mit Betonplatten ausgelegt und sieht ziemlich heruntergekommen aus. Können die beiden Männer Saschas Traum trotzdem in die Tat umsetzen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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