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Abenteuer Leben täglich

Kochen mit dem Bratschlauch

Kabel EinsFolge vom 23.09.2021
Kochen mit dem Bratschlauch

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.09.2021: Kochen mit dem Bratschlauch

42 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Kochen mit dem Bratschlauch - was nach Küchentechnik von anno dazumal klingt, hat auch heute noch viele Vorteile. Koch Timo Hinkelmann zeigt, warum es sich lohnt, zum Bratschlauch zu greifen und dass sogar Chili oder eine Dampfnudel damit gelingen und sensationell schmecken.

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