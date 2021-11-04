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Abenteuer Leben täglich

Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld

Kabel EinsFolge vom 04.11.2021
Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.11.2021: Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld

42 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12

Aktuell liegen Folien und Sprays, um im Alleingang zuhause Küche und Co. aufzupimpen, voll im Trend. Doch gelingt das Ergebnis im Alleingang in den eigenen vier Wänden? Handwerker Kenny und Reporterin Julia haben das herausgefunden.

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