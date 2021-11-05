Thema u. a.: Carport-Bausatz aus dem SupermarktJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.11.2021: Thema u. a.: Carport-Bausatz aus dem Supermarkt
42 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12
Ein Supermarkt verspricht seinen Kunden, sich mit dem Kauf eines bestimmten Bausatzes, den Traum vom eigenen Carport in nur einem Tag zu erfüllen. Doch stimmt das tatsächlich?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins