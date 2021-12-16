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Abenteuer Leben täglich

Lecker Checker Schokolade

Kabel EinsFolge vom 16.12.2021
Lecker Checker Schokolade

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.12.2021: Lecker Checker Schokolade

42 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12

Wer möchte nicht einmal sein Essen so anrichten wie ein Chefkoch? Die beiden beiden Hobby-Anrichter Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann testen die verrücktesten Plating Tipps und Tricks aus Schokolade. Zum Einsatz kommen dort auch unübliche Hilfsmittel, wie ein Glätteisen oder Zuckerwatte.

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