Pfannkuchen-Alternativen im CheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.01.2022: Pfannkuchen-Alternativen im Check
41 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12
Günstig, schnell, lecker - Pfannkuchen sind in den meisten Haushalten ein Klassiker, ob herzhaft mit Schinken und Käse oder süß mit Marmelade. Aber da geht noch mehr! Die "Abenteuer Leben"-Tester:innen gehen in den eigenen vier Wänden auf kulinarische Weltreise und erweitern so unseren Pfannkuchen-Horizont!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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