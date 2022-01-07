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Abenteuer Leben täglich

Pfannkuchen-Alternativen im Check

Kabel EinsFolge vom 07.01.2022
Pfannkuchen-Alternativen im Check

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.01.2022: Pfannkuchen-Alternativen im Check

41 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12

Günstig, schnell, lecker - Pfannkuchen sind in den meisten Haushalten ein Klassiker, ob herzhaft mit Schinken und Käse oder süß mit Marmelade. Aber da geht noch mehr! Die "Abenteuer Leben"-Tester:innen gehen in den eigenen vier Wänden auf kulinarische Weltreise und erweitern so unseren Pfannkuchen-Horizont!

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