Sterne vs. Street - CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.01.2021: Sterne vs. Street - Currywurst
43 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporterin Madita van Hülsen testet eine äußerst teure Currywurst in einem 5-Sterne-Hotel. Danach geht es für den direkten Vergleich weiter zum Imbiss. Welche Currywurst ist die bessere? Und: Achims Küchentricks: DDR-Fast Food
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins