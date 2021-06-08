Binge Cooking: So schlemmen SerienjunkiesJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.06.2021: Binge Cooking: So schlemmen Serienjunkies
Liebe geht durch den Magen - und deshalb wird auch in zahlreichen TV-Serien gern geschlemmt. "Abenteuer Leben"-Köchin Felicitas Then nimmt die Fernseh-Rezepte einmal genauer unter die Lupe und stellt ein Drei-Gänge-Menü à la "Friends", "Modern Family" und "Orange is the new black" zusammen. Wie schneiden die Gerichte geschmacklich ab? Und sind sie tatsächlich so einfach nachzukochen? Und: 5-Minuten Hacks Echtzeit: Wurst Sushi / DIY Wonderwall
