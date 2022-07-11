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Abenteuer Leben täglich

Die Schmiedepfanne

Kabel EinsFolge vom 11.07.2022
Die Schmiedepfanne

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.07.2022: Die Schmiedepfanne

42 Min.Folge vom 11.07.2022Ab 12

Mirco Günther aus Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz ist hauptberuflich Schmied. Sein Enthusiasmus und seine Leidenschaft zum heißen Handwerk haben ihn dazu gebracht, in jahrelanger Arbeit eine alte Schmiede zu restaurieren und zu betreiben. "Abenteuer Leben täglich" begleitet ihn in seiner rustikalen Schmiede beim Schaffen einer schweren Schmiedepfanne.

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