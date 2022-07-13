Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.07.2022: Best of Pizza für zuhause
42 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12
Pizzabäcker Sebastian stellt neuartige Pizza-Kreationen vor. Auf der Hamburger Reeperbahn betreibt er die "Pizza Bande", einen Laden für ganz besondere Spezialitäten rund um den leckeren Teig. Von vielen Online-Portalen wurde er dafür in den letzten Jahren bestens bewertet. Lilith und Laurin machen den Test.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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