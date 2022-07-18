Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Backduell: Ciabatta vs. Weißbrot

Kabel EinsFolge vom 18.07.2022
Backduell: Ciabatta vs. Weißbrot

Backduell: Ciabatta vs. WeißbrotJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.07.2022: Backduell: Ciabatta vs. Weißbrot

43 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 12

Nach dem Baguette ist das Ciabatta das beliebteste ausländische Brot in Deutschland. Doch was ist der Unterschied zwischen den beiden Sorten? Während der Hamburger Promi-Bäcker Jochen Gaues ein original französisches Baguette herstellt, zeigt Angelo Navarro, wie das italienische Ciabatta zubereitet wird. Und: Upcycling Grill

Alle verfügbaren Folgen