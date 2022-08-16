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Abenteuer Leben täglich

Leberwurst und Sauerkraut in Argentinien

Kabel EinsFolge vom 16.08.2022
Leberwurst und Sauerkraut in Argentinien

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.08.2022: Leberwurst und Sauerkraut in Argentinien

42 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 12

Viva Argentina! Viele Einwohner haben europäische Wurzel - das zeigen auch die vielen Deutschen Restaurants. Unser Chefkoch ist auf kulinarischer Reise unterwegs und testet typische deutsche Gerichte in Buenos Aires. Unser DIY-Experte zeigt tolle DIY Shorthacks zum Bilderaufhängen oder Nägel aus der Wand entfernen. Und: der Foodtrend des Sommers - leckere Mochi aus Japan!

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