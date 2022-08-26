Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.08.2022: 50 Jahre Ballermann
43 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Mallorca ist und bleibt ein beliebtes Reiseziel für viele Deutsche. Insgesamt besuchen jährlich fast 13 Millionen Touristen die Insel. Vor allem der berühmt berüchtigte Ballermann hat sich in den letzten 50 Jahren deutlich verändert. Außerdem in der Sendung: Aus einem langweiligen Rasen wird eine stylische Wohlfühloase mit Naturpool!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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