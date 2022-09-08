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Abenteuer Leben täglich

Back-Gadgets in geil mit Axel und Fine

Kabel EinsFolge vom 08.09.2022
Back-Gadgets in geil mit Axel und Fine

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.09.2022: Back-Gadgets in geil mit Axel und Fine

43 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12

Küchen-Gadgets erleichtern den Alltag beim Kochen und natürlich auch beim Backen. Oder? Bäckermeister Axel Schmitt und Moderatorin Seraphina Kalze testen nützliche, praktische, aber auch überflüssige Gadgets wie den Nacho-Roller, den Cake-Pop-Maker oder den Knetbeutel. Und: Wie billig darf es sein: Beamer

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