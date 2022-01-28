Hoffmann on Tour: Döner Check MünchenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.01.2022: Hoffmann on Tour: Döner Check München
42 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12
Wie kann Döner noch schöner? Mit dieser Frage im Gepäck begibt sich Hoffmann auf Deutschlandreise. Als erstes landet er in München. Hier findet er den wohl schärfsten Döner Bayerns, Döner mit Trüffelsoße und eine original bayrische Interpretation. Wie das schmeckt? Und: Bestes Steak Deutschlands
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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