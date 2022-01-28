Thema u. a.: HoT: Döner Check MünchenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.01.2022: Thema u. a.: HoT: Döner Check München
42 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12
Wie kann Döner noch schöner? Mit dieser Philosophie im Gepäck begibt sich Hoffmann auf Deutschlandreise. Als erstes landet er in München. Hier findet er den wohl schärfsten Döner Bayerns, Döner mit Trüffelsoße und eine original bayrische Interpretation. Wie das schmeckt? Und: Bestes Steak Deutschlands
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins