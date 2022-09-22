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Abenteuer Leben täglich

Unser Döner erobert Dänemark

Kabel EinsFolge vom 22.09.2022
Unser Döner erobert Dänemark

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.09.2022: Unser Döner erobert Dänemark

42 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12

Frisch vom Spieß mit leckere Knoblauchsoße und Zwiebel - so gibts den Döner bei uns gefühlt an jeder Straßenecke. Nicht so bei unseren Nachbarn in Dänemark! In der Hauptstadt Kopenhagen hat nun die erste richtige Dönerbude eröffnet. Außerdem in der Sendung: Was können Multi-Kocher? Wir machen den Test.

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