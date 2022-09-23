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Abenteuer Leben täglich

Wie grillt man in Kolumbien?

Kabel EinsFolge vom 23.09.2022
Wie grillt man in Kolumbien?

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.09.2022: Wie grillt man in Kolumbien?

42 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 12

Profikoch Dirk Hoffmann ist unterwegs in Kolumbien, um das kolumbianische "Asado" kennenzulernen. Das besondere beim südamerikanischen Barbecue: eine spezielle Kräutermarinade mit Bier und stundenlanges Grillen über dem Feuer. Überzeugt das Ergebnis Grillliebhaber Dirk? Außerdem in der Sendung: Sachertorte aus der Mikrowelle.

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