Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Fast Food-Hacker: Bite Burger
43 Min.
Fernsehköchin Felicitas Then und Barista Mergim Muja stellen sich einer neuen Herausforderung: den berühmten Frankfurter Bite Burger nachzukochen. Farhad Honarmands ist Burger-Liebhaber und hat das Gericht selbst entwickelt! Dabei müssen die Fast Food Hacker nicht nur auf Geschmack und Aussehen des Burgers plus Coleslaw achten, sondern auch die Jury von ihrem Können überzeugen. Schaffen es die Fast Food Hacker, das Gericht zu hacken und originalgetreu nachzukochen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
