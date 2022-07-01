Fines Streetfood-Check HamburgJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.07.2022: Fines Streetfood-Check Hamburg
85 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12
Fine nimmt die Hamburger Streetfood-Szene ganz genau unter die Lupe. Dabei entdeckt sie internationale Trends und außergewöhnliche Leckereien. Außerdem verrät sie, wo es das beste Streetfood in der norddeutschen Metropole gibt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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