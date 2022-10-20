Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Was, wozu, warum? Gadgets erraten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 20.10.2022
Was, wozu, warum? Gadgets erraten mit Fine und Kimmo

Was, wozu, warum? Gadgets erraten mit Fine und KimmoJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.10.2022: Was, wozu, warum? Gadgets erraten mit Fine und Kimmo

42 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.

Alle verfügbaren Folgen