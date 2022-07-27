Felis Outdoor-Gerichte: Stadt, Land, FlussJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.07.2022: Felis Outdoor-Gerichte: Stadt, Land, Fluss
43 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12
Outdoor-Kochbuch-Autorin Felicitas Then stellt sich einer ganz besonderen Challenge: Stadt, Land, Fluss - drei kreative und leckere Gerichte zum Draußen kochen. Hot Dogs und Burger mit Ketchup haben Sendepause. Felis neue und vor allem einfachen Kreationen sind garantiert der Hit für jeden Campingurlaub.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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