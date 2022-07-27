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Abenteuer Leben täglich

Felis Outdoor-Gerichte: Stadt, Land, Fluss

Kabel EinsFolge vom 27.07.2022
Felis Outdoor-Gerichte: Stadt, Land, Fluss

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.07.2022: Felis Outdoor-Gerichte: Stadt, Land, Fluss

43 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12

Outdoor-Kochbuch-Autorin Felicitas Then stellt sich einer ganz besonderen Challenge: Stadt, Land, Fluss - drei kreative und leckere Gerichte zum Draußen kochen. Hot Dogs und Burger mit Ketchup haben Sendepause. Felis neue und vor allem einfachen Kreationen sind garantiert der Hit für jeden Campingurlaub.

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