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Abenteuer Leben täglich

Peter Griebels Küchencheck: Küchengadgets

Kabel EinsFolge vom 03.02.2022
Peter Griebels Küchencheck: Küchengadgets

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.02.2022: Peter Griebels Küchencheck: Küchengadgets

43 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12

Küchengadgets erleichtern einem oft den Alltag und es gibt einige Neuheiten auf dem Markt: einen magnetischen Messerschleifer, der Messer ohne großes Know-how perfekt schleifen soll, oder ein Kombinationsgerät aus Salatschleuder und Sieb - Peter Griebel hat die neuesten Gadgets getestet. Und: Hoffmanns Leibgerichte: Erbsensuppe

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