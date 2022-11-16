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Abenteuer Leben täglich

Werkzeugkoffer im Test

Kabel EinsFolge vom 16.11.2022
Werkzeugkoffer im Test

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.11.2022: Werkzeugkoffer im Test

43 Min.Folge vom 16.11.2022Ab 12

"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.

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