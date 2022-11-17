Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.11.2022: Dirk Hoffmann in Australien
42 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Dirk Hoffmann ist für uns in Australien unterwegs. Und wie könnte es anders sein – er futtert sich durch. Die Reise unseres Chefkochs ist voller unerwarteter Abenteuer. Über die Hälfte der Gerichte sind multinational.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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