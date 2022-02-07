Thema u. a.: Restaurieren wie die Profis: Tisch & StühleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.02.2022: Thema u. a.: Restaurieren wie die Profis: Tisch & Stühle
34 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
DiY-Experte Tommo zeigt, wie man alte und kaputte Esszimmermöbel mit wenig Aufwand und für kleines Geld restauriert. Und:City Climb - Hochhaus-Klettern in New York
