Backen in geil: Turbo-Ecken & Co.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.02.2022: Backen in geil: Turbo-Ecken & Co.
42 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12
Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in. Das behauptet zumindest der "Abenteuer Leben"- Bäckermeister Axel Schmitt und will das auch erneut beweisen: Ob herzhafte Turbo-Ecken, Brot im Glas oder eine "geile Birne", der fränkische Brot-Sommelier zeigt wieder: backen in geil!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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