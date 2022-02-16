JKNK - Hühnersuppe mit GrießnockenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.02.2022: JKNK - Hühnersuppe mit Grießnocken
43 Min.Folge vom 16.02.2022Ab 12
Chefkoch Achim Müller stellt die Jugend vor eine neue Herausforderung: Diesmal steht Hühnersuppe mit Grießnocken auf dem Speiseplan. Wie gut gelingt den Kandidat:innen der Klassiker gegen Erkältung? Die Regeln sind wie immer klar: Telefon, Internet und sonstige Hilfestellung sind strengstens verboten.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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