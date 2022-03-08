Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.03.2022: Skurrile Kaffee-Trends
44 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12
Bei kaum einem anderen Getränk sind die Menschen so experimentierfreudig wie beim Kaffee. Die Kaffee-Trends 2022 haben sich weiterentwickelt und überzeugen mit ausgefallenen Newcomern. Profi-Barista Mergim Muja zeigt der Kaffeeliebhaberin Nadine Etzel, wie die neuen Kreationen rund um das braune Gold zubereitet werden. Kann der Geschmackstest die Gaumen der beiden Kaffee-Experten überzeugen? Und: Echtzeitkochen Speckknödel
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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