Thema u. a.: Profi vs. GadgetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.03.2022: Thema u. a.: Profi vs. Gadget
44 Min.Folge vom 11.03.2022Ab 12
Ring frei zum Küchenbattle: Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst und die klassische Handarbeit, Chrissi hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Wer entscheidet das Duell für sich? Schlägt der elektrische Obstschäler den ganz normalen Sparschäler? Und welches Omelett schmeckt besser - das aus der Pfanne oder das aus dem Gadget für die Mikrowelle?Und: Saunaregeln weltweit / Der Luxus der eigenen Insel
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins