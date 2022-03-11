Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Profi vs. Gadget

Kabel Eins
Folge vom 11.03.2022
Thema u. a.: Profi vs. Gadget

44 Min.
Ab 12

Ring frei zum Küchenbattle: Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst und die klassische Handarbeit, Chrissi hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Wer entscheidet das Duell für sich? Schlägt der elektrische Obstschäler den ganz normalen Sparschäler? Und welches Omelett schmeckt besser - das aus der Pfanne oder das aus dem Gadget für die Mikrowelle?Und: Saunaregeln weltweit / Der Luxus der eigenen Insel

