Sparfuchs - nicht abgeholte AmazonpaketeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.01.2023: Sparfuchs - nicht abgeholte Amazonpakete
42 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 12
Wer auf Facebook und Co. unterwegs ist, kommt an diesen Werbeanzeigen nicht vorbei: "Nicht beanspruchte Amazon Pakete". Versprochen werden Superschnäppchen von Amazon als Überraschungsbox. Was steckt dahinter? Und was bekommt man für sein Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Test.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins