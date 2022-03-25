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Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Das kochen die Promis

Kabel EinsFolge vom 25.03.2022
Thema u. a.: Das kochen die Promis

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.03.2022: Thema u. a.: Das kochen die Promis

42 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

Immer wieder zeigen sich Hollywood-Stars auch ganz bodenständig im Netz, wie sie in der Küche selbst den Kochlöffel schwingen. Drew Barrymore hat so sogar ihre eigene Kochshow bekommen und ein Kochbuch veröffentlicht. Doch überzeugt das auch den Profikoch Kevin von Holt? Er kocht die Gerichte von Drew Barrymore, Natalie Portman und Jennifer Garner nach und checkt, ob die Hollywoodstars auch in der Küche oscarreife Leistungen abliefern.

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