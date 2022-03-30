Thema u. a.: Felis FeierabendgerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.03.2022: Thema u. a.: Felis Feierabendgerichte
43 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Was gibt's zu essen? Die Frage, die sich die meisten jeden Abend aufs Neue stellen. Dabei soll es schnell gehen, gesund sein und am besten auch noch schmecken. Dass drei Wünsche auf einmal nicht unmöglich sind, zeigt Profi-Köchin Felicitas Then.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
