Folge vom 26.04.2022: Thema u. a.: Wie billig darf's sein? Siebträgermaschinen im Test
42 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12
Teure Siebträgermaschinen findet man oft in angesagten Cafés vor. Doch gibt es diese Geräte auch für den eigenen Hausgebrauch? Und wie viel Geld muss man dafür bezahlen? "Abenteuer Leben" nimmt drei günstige Siebträgermaschinen ganz genau unter die Lupe.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
