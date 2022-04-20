Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Streetfood in PragJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.04.2022: Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Streetfood in Prag
43 Min.Folge vom 20.04.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann entdeckt das beste Streetfood in Prag. In der Nähe der Touristen Hot Spots wird das gewöhnliche Fastfood angeboten. Wo es die besten Plätze zum Futtern auf die Hand gibt, verrät der anerkannte Food-Guide Prags Martin Blum. In entlegenen Seitenstraßen verbergen sich die leckersten Häppchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins