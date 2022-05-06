Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland ParisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.05.2022: Dirk Hoffmann on Tour: Disneyland Paris
82 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
"Abenteuer Leben" Chefkoch Dirk Hoffmann ist der erste Koch überhaupt, der in der 30-jährigen Geschichte von Disneyland Paris hinter die Kulissen blicken darf. Er darf den Köchen des Vergnügungsparks buchstäblich in die Töpfe schauen. Welche Rezepte haben Dirks französische Kollegen auf Lager?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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