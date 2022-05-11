Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Achims Hack Check - PastaJetzt kostenlos streamen
Chefkoch Achim Müller testet diesmal Hacks aus dem Netz zu Spaghetti, Tortellini und Co: Ob süße Spaghetti Bolognese und Nudel-Burger wohl seinen Geschmack treffen? Und: Echtzeitkochen Jägerschnitzel / Der Schlangenmann- Azubi
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins